Житель Магнитогорска спас двух тонущих девочек на пляже

Одну из школьниц госпитализировали

В Магнитогорске мужчина спас двух тонущих школьниц на центральном пляже. Местный житель заметил, как тонет одна девочка и бросился ей на помощь, она только начинала захлебываться. Вторую пострадавшую мужчина поднял прямо со дна. Инцидент произошел 1 сентября, но известно о нем стало позже. Информация о происшествии появилась в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» во «Вконтакте».



Первая школьница не пострадала, второй понадобилась медицинская помощь, ее госпитализировали. Как сообщают очевидцы, спасателей рядом в тот момент не было.

Местные жители стали благодарить парня в комментариях к посту в соцсети. После в паблике появился и сам спаситель, им оказался 32-летний магнитогорец Максим Абдулин.

Напомним, 6 сентября в Магнитогорске официально закрыли купальный сезон. Плавать на городских пляжах с этого дня запрещено.