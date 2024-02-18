Житель Магнитогорска присвоил чужую карту и расплатился ею в магазинах

Возбуждено уголовное дело

35-летний житель Магнитогорска обратился в полицию с заявлением о краже денег с его карты. По словам мужчины, он каким-то образом потерял ее, и ему на телефон начали приходить уведомления о списаниях. Полицейские, работая по заявлению, задержали подозреваемого, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Подозреваемым в краже оказался 55-летний ранее не судимый житель Магнитогорска. Он сообщил, что нашел на карту на улице, но не стал искать ее владельца, а воспользовался ею, чтобы оплатить свои покупки в магазине.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража, совершенная с банковского счета»). Максимальное наказание, которое ему грозит, — лишение свободы на срок до шести лет.

Полицейские вновь напомнили о том, что присвоение чужой вещи считается кражей. Лучшего всего отнести находку в ближайший отдел полиции. Также можно разместить объявление в социальных сетях, чтобы найти собственника.