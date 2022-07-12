Житель Магнитогорска пойдет под суд за незаконную рыбалку на реке Урал

Мужчина выловил сетями 75 рыб

Житель Магнитогорска предстанет перед судом за ловлю сетью окуня, плотвы, судака и леща на реке Урал. Мужчина обвиняется в незаконной добыче рыбы (пп. «а», «б», «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ). Об этом во вторник, 12 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, ночью 9 мая 2022 года в акватории реки Урал мужчина при помощи сетей незаконно выловил 75 экземпляров окуня, плотвы, судака и леща из водоема, где идет нерест. На месте его задержали инспектор Росрыболовства и полицейские.

«В результате незаконных действий Нижнеобскому территориальному управлению Федерального агентства по рыболовству причинен ущерб на сумму свыше 116 тысяч рублей», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Напомним, на прошлой неделе двух любителей незаконной рыбалки задержали на территории нацпарка «Таганай». Жители Кусы и поселка Александровка надеялись, что «им повезет» остаться незамеченными, и наловили краснокнижной рыбы.

Ранее в Челябинской области осудили двух браконьеров, которые выловили сетями более тысячи экземпляров пеляди с озера Чебачье-2. В региональном отделе Госрыбнадзора пояснили, что ущерб государству оценили более чем в два миллиона рублей.