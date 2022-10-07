Вступил в силу приговор Ленинского районного суда Магнитогорска в отношении 40-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным в укрывательстве тяжкого преступления (часть 2 статьи 316 УК РФ), он помог убийце спрятать тело жертвы, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
По данным прокуратуры, суд установил, что само убийство произошло в Магнитогорске в ночь с 8 на 9 марта 2022 года. Местная жительница напала на некоего мужчину и нанесла ему не менее 29 рубленых ран головы и тела. Затем убийца обратилась к знакомому и попросила его помочь скрыть следы преступления.
Мужчина согласился. Вечером 12 марта соучастники завернули труп в одеяло и перенесли в уличный туалет на придомовой территории.
Обвиняемый полностью признал свою вину. В отношении самой убийцы уголовное дело было прекращено в связи со смертью подозреваемой.
Помощнику ныне покойной преступницы суд назначил наказание в полгода лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.
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