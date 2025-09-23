Житель Магнитогорска подкупил охрану, чтобы вывезти партию зерна со склада «Ситно»

На злоумышленника завели уголовное дело

Сорокалетний житель Магнитогорска подкупил руководство частной охранной фирмы, которая охраняет территорию «Ситно», чтобы похитить зерновую продукцию, сообщает СУ СК России по Челябинской области.

«По версии следствия, днем 17 сентября обвиняемый передал директору частного охранного предприятия денежные средства в размере 80 тысяч рублей в качестве коммерческого подкупа за содействие в хищении имущества ГК „Ситно“. За эти деньги руководитель охранной организации должен был закрыть глаза на хищение зерновой продукции с охраняемого объекта в период зерноуборочной кампании», — рассказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп за заведомо незаконные действия».

Фигурант задержан в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по городу Магнитогорску при силовой поддержке Росгвардии.