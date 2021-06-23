Житель Магнитогорска обнаружил на своем участке пол-литра ртути

Бутылки с опасным веществом пролежали в земле более 10 лет

В поселке Железнодорожников в Магнитогорске местный житель обнаружил на своем участке бутылки с ртутью. Мужчина сразу же сообщил о находке по телефону 112. Подробнее накануне, 22 июня, рассказали в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Инцидент произошел на территории частного домовладения на улице Салтыкова-Щедрина. Перекапывая палисадник, хозяин обнаружил в земле блестящий металл. По его состоянию и тяжести мужчина понял, что это ртуть.

«К месту происшествия была вызвана дежурная смена Магнитогорского отряда. Было установлено, что тщательно закрытые крышками, запакованные в целлофан, спрятанные в пластиковой канистре бутылки с ртутью пролежали в земле более 10 лет. К счастью, в ходе разведки, проведенной спасателями на участке, следов разлива, утечки или загрязнения почвы ртутью не обнаружено»,— рассказали в пресс-службе ведомства.

Ртуть объемом около 500 миллилитров спасатели тщательно упаковали и вывезли с участка. В дальнейшем она будет передана для утилизации в специальную организацию.

Отметим, ртуть относится к аварийно химически опасным веществам и опасна для всех живых организмов.