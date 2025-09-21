Житель Магнитогорска лишился BMW X5 за вождение в нетрезвом виде

Ранее мужчину уже наказывали за пьяную езду

В Магнитогорске 40-летний местный житель лишился автомобиля BMW X5 стоимостью несколько миллионов рублей за повторное управление в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

В июне этого года магнитогорец выпил и сел за руль своей иномарки, будучи лишенным прав за предыдущую подобную поездку. Его задержали сотрудники ГАИ. Впоследствии в отношении нарушителя возбудили уголовное дело об управлении автомобилем в состоянии опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию (статья 264.1 УК РФ).

Суд приговорил автолюбителя к 300 часам обязательных работ и лишению прав на 2,5 года. Иномарку осужденного изъяли в доход государства.