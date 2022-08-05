Житель Магнитогорска лишился 456 тысяч рублей, пытаясь купить солярку у мошенника

Неизвестный аферист обманул и покупателя, и настоящего продавца топлива

Левобережный отдел полиции Магнитогорска возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ: разыскивается преступник, провернувший схему с продажей не принадлежащего ему топлива. Жертвой стал 30-летний местный житель, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.



По данным пресс-службы, молодой человек, собираясь купить крупную партию дизельного топлива, разместил об этом объявление в интернете. Вскоре на него вышел продавец и договорился о сделке. Как выяснилось позже, неизвестный не имел топлива и ничего продавать не собирался. Он просто, договорившись с покупателем, нашел настоящего поставщика солярки и условился с ним о времени и месте сделки. Покупателю же в качестве доказательства своей благонадежности прислал фото автоцистерны.

Жертва, поверив, перевела аферисту 456 тысяч рублей. Топливо покупатель, естественно, не получил, ведь настоящий продавец денег не дождался.

Догадавшись об обмане, потерпевший обратился в полицию. Сейчас ведется розыск лжепродавца солярки.