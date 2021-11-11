Житель Магнитогорска купил 120 тысяч бутылок немаркированного алкоголя на продажу

Мужчину будут судить за сбыт немаркированного алкоголя в особо крупном размере

Житель Магнитогорска предстанет перед судом за сбыт немаркированного алкоголя в особо крупном размере. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемый долгое время приобретал и покупал немаркированный алкоголь в Магнитогорске — за 2020 год он купил 29 различных наименований без акцизных марок количеством около 120 тысяч бутылок. Все это мужчина хранил на арендованном складе.

Общая стоимость приобретенной немаркированной алкогольной продукции — более 28,7 миллиона рублей.

Отмечается, что приобретенная продукция содержала товарные знаки, правообладателям которых причинен ущерб в размере более 20 миллионов рублей.

Прокуратура Ленинского района Магнитогорска утвердила обвинительное заключение. Продавца немаркированного алкоголя обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных:

п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере);

ч. 1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака);

ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (незаконный оборот алкогольной продукции).

На имущество обвиняемого наложен арест на сумму свыше 13,8 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.