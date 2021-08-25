Житель Магнитогорска 17 дней добирался из Сочи на сцепке между вагонами грузового поезда

Нарушитель оставался незамеченным до станции Кисегач

Более двух недель 28-летний житель Магнитогорска добирался до дома из Сочи, расположившись на сцепке между двумя последними вагонами грузового поезда. Во вторник, 24 августа, его задержали и доставили в полицию на станции Чебаркуль, сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Постороннего человека, который ехал на сцепке, заметили, когда поезд проехал станцию Кисегач. Полицейским путешественник рассказал, что отдыхал в Сочи и выехал оттуда 8 августа. При себе у южноуральца была палатка и сумка с вещами.

«Нарушитель был снят с грузового поезда и доставлен в линейный пункт полиции на станции Чебаркуль, где привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ», — прокомментировали в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Жителям региона напоминают: проезд на крышах и подножках вагонов, переходных площадках, а также на грузовых поездах опасен и запрещен.