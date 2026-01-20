Житель Кыштыма заплатил за час жрице любви 111 тысяч рублей

Правда, свидание не состоялось

Житель Кыштыма стал жертвой мошенников и потерял 111 тысяч рублей после попытки воспользоваться услугами сомнительного сайта, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию обратился 32-летний мужчина, который рассказал, что хотел пригласить девушку через незнакомый интернет-ресурс.

Он перевел 3,5 тысячи рублей за час услуг, но на этом требования не закончились. Сначала его попросили внести 13,5 тысячи рублей якобы на «страховку», а затем под предлогом «неправильно понятых условий» заставили в течение дня совершить еще несколько дополнительных переводов. Общая сумма потерь составила 111 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.