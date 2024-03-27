Житель Кыштыма пытался поджечь административное здание

Инцидент произошел в поселке Северном

В кыштымском поселке Северном задержали поджигателя, мужчина пытался повредить здание, где располагаются администрация поселка, магазин и библиотека, сообщили в пресс-службе полиции.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили свидетелей произошедшего для установления личности пиромана и объективной картины.

«Поджечь здание ранее судимый 38-летний местный житель решил после бытового конфликта с женой. Он облил его легковоспламеняющейся жидкостью и попытался поджечь зажигалкой, однако пламя не занялось, тогда несостоявшийся поджигатель скрылся», — рассказали в полиции.

Мужчина был задержан сотрудниками полиции и доставлен в территориальный отдел внутренних дел для выяснения всех обстоятельств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.