Житель Кыштыма проведет 8 месяцев в колонии за вождение в нетрезвом виде

Южноуралец неоднократно садился за руль в состоянии алкогольного опьянения

Жителя Кыштыма за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения отправили в колонию на 8 месяцев. Соответствующее решение вынес накануне Кыштымский городской суд. Подробнее рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Находящегося под действием алкоголя автомобилиста остановили сотрудники полиции на одной из улиц Кыштыма. При проверке документов инспекторы выявили у него признаки опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. Позже выяснилось, что ранее местный житель уже дважды привлекался к уголовной ответственности по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ («Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за управление транспортным средством в состоянии опьянения»), а также был судим за совершение тяжкого преступления против личности.

«Житель Кыштыма признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ. С учетом позиции прокурора Кыштымским городским судом виновному назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима»,— сообщили в ведомстве.

Также суд назначил нарушителю дополнительное наказание в виде лишения права на управление автомобилем на срок 2,5 года.