Житель Кыштыма предотвратил взрыв грузовика

На газовом баллоне его автомобиля разошелся шов сварки

Поисково-спасательная служба Челябинской области рассказала об образцовых действиях во внештатной ситуации водителя «Газели» в Кыштыме. Мужчина обратился к спасателям накануне, 13 мая.

Во время одной из остановок он услышал шипение от своего грузовичка на газовом оборудовании.

«Не дожидаясь осложнения ситуации, он отъехал на одну из безлюдных и удаленных от жилых домов автостоянок на улице Республики, вызвал экстренные службы, самостоятельно снял 80-литровый газовый баллон и защитил аварийный баллон от нагревания солнцем (укрыл картоном)», — рассказывает пресс-служба поисково-спасательной службы области.

Сотрудники областной поисково-спасательной службы, прибывшие на место, обеспечили оцепление опасного участка. Газовщики погрузили и вывезли баллон в безопасный район для утилизации. Концентрацию взрывоопасного газа контролировали газоанализатором. Разошедшийся шов сварки на баллоне мог стать причиной взрыва.