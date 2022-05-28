Житель Кыштыма хотел забросить наркотик на территорию колонии с помощью арбалета

Злоумышленника задержали полицейские

В Кыштыме Челябинской области полицейские задержали мужчину, который намеревался доставить наркотик в колонию строгого режима. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейским поступила информация о том, что местный житель собирается доставить на территорию колонии строгого режима № 10 запрещенное вещество с помощью стрелы и арбалета. Вскоре правоохранители заметили вблизи учреждения 24-летнего мужчину, который приехал на такси, и задержали его.

«В ходе осмотра места происшествия в салоне автомобиля такси полицейские обнаружили арбалет в взведенном состоянии и стрелу, к которой при помощи скотча было примотано расфасованное наркотическое средство — марихуана массой около 20 граммов»,— уточнили в ведомстве.

Наркотик и арбалет полицейские изъяли, мужчина осуществить свой замысел не успел.

В его отношении возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей»). Максимальный срок, который грозит мужчине, — 15 лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.