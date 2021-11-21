Житель Кусы на протяжении месяца переводил мошенникам деньги

Всего мужчина лишился почти 1,2 миллиона рублей

Житель Кусы поверил телефонным мошенникам и перевел им более миллиона рублей. Деньги мужчина брал в кредит в различных банках на протяжении месяца, сообщили сегодня, 21 ноября, в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

62-летний мужчина рассказал полицейским, что ему позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что на его имя одобрен кредит и зафиксирована попытка снятия денежных средств по генеральной доверенности. Для того, чтобы этого не произошло, «сотрудник банка» убедил потерпевшего взять кредит и перевести деньги на якобы безопасные счета.

«Для убедительности звонивший назвал паспортные данные жителя Кусы, а также номера имеющихся у него банковских карт. Потерпевший на протяжении месяца брал кредиты в банках и переводил деньги злоумышленнику. Позже мужчина осознал, что стал жертвой мошенников, когда якобы представитель банка перестал выходить на связь. Всего мужчина перевел мошенникам 1 195 000 рублей»,— уточнили в ведомстве.

По такой же схеме мошенники обманули 74-летнюю челябинку, лишившуюся 1 230 000 рублей.

«По обстоятельствам совершенных мошеннических действий в территориальных органах внутренних дел возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации („Мошенничество“)»,— добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Напомним, житель Магнитогорска хотел купить авиабилеты онлайн, но перечислил деньги мошенникам: сайт якобы авиакомпании оказался фишинговым.