Копейские полицейские задержали жителя Курганской области по подозрению в мошенничестве. 65-летний местный житель обратился в полицию, так как с его счета украли 100 тысяч кредитных рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
По подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 21-летнего жителя Курганской области. Выяснилось, что молодой человек — дальний родственник потерпевшего. Он приезжал в Копейск и помогал пенсионеру получить онлайн-кредит, а заодно оформил доступ к его банковскому счету через свой телефон. В итоге он воспользовался возможностью и потратил за две недели более 96 тысяч рублей.
В Копейском ОМВД возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Максимальное наказание — до шести лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Напомним, ранее в Магнитогорске 15-летний и 19-летний парни ограбили девушку-кондуктора в трамвае. Нарушители применили насилие, неопасное для жизни, забрали у девушки телефон и 8 тысяч рублей.
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