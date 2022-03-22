Житель Кургана украл у челябинца 100 тысяч кредитных рублей

Нарушитель оказался родственником пострадавшего

Копейские полицейские задержали жителя Курганской области по подозрению в мошенничестве. 65-летний местный житель обратился в полицию, так как с его счета украли 100 тысяч кредитных рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.



По подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 21-летнего жителя Курганской области. Выяснилось, что молодой человек — дальний родственник потерпевшего. Он приезжал в Копейск и помогал пенсионеру получить онлайн-кредит, а заодно оформил доступ к его банковскому счету через свой телефон. В итоге он воспользовался возможностью и потратил за две недели более 96 тысяч рублей.