Житель Кунашака получал взятки за выдачу водительских прав без обучения

Подозреваемый получил не менее 38 тысяч рублей

В Кунашакском районе полицейские задержали мужчину, подозреваемого в получении взятки. Он, будучи должностным лицом, за вознаграждение выдавал сертификаты и водительские удостоверения на управление самоходными машинами без обучения и экзаменов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.



Полиция установила, что задержанный получил не менее 38 тысяч рублей. По данным следствия, в схеме была замешаны и другие люди.

Сосновский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Челябинской области завел уголовное дело по факту получения взятки (часть 3 статьи 290 УК РФ). Подозреваемого отправили в изолятор временного содержания.