Житель Красноармейского района потерял более миллиона рублей, поверив в быстрый заработок на инвестициях

Потерпевший попросил родственников оформить кредит

В Красноармейском районе 50-летний мужчина увидел в интернете объявление о заработке на инвестициях, оставил заявку, после чего лишился более миллиона рублей, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Следуя инструкциям по телефону, мужчина установил приложение и переводил деньги на протяжении 19 дней, даже попросил родственников оформить кредит. Когда он попытался вывести заработанные деньги, понял, что его обманули. Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества (статья 159 УК РФ).

Правоохранители напоминают: будьте осторожны с онлайн-объявлениями о легких заработках, не устанавливайте подозрительные приложения и не переводите деньги незнакомцам.

Как ранее сообщал наш сайт, Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному мошенничеству.