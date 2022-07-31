Житель Коркино украл забор с территории предприятия за 170 тысяч рублей

Похищенное южноуралец продал

В Коркинском районе местный житель украл с территории предприятия забор из профнастила. Ущерб составил 170 тысяч рублей. Подозреваемый задержан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сообщение о хищении забора поступило в полицию от представителей производственного предприятия строительных материалов. Работая по заявлению, правоохранители задержали подозреваемого, которым оказался 34-летний житель Коркинского района. Мужчина рассказал, что вывез забор на своем автомобиле и продал, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации („Кража“). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении»,— уточнили в ведомстве.