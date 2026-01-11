Житель Коркино перевел лжеюристам 750 тысяч рублей, взятых в кредит

Мужчину обманули под предлогом получения письма

В Коркино 47-летний мужчина стал жертвой телефонных мошенников и лишился 750 тысяч рублей. Неизвестные использовали многоступенчатую схему обмана, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевший рассказал полицейским, что сначала ему позвонили «юристы». Они сказали, что на его имя в нотариальной конторе есть письмо. Чтобы получить его, нужно продиктовать код из СМС.

Потом аферисты сообщили о попытке оформить кредит на его имя. Чтобы «защитить» деньги, мошенники посоветовали мужчине самостоятельно оформить заем и перевести деньги якобы на безопасный счет. Они пообещали, что средства вернутся и кредит будет аннулирован. Коркинец поверил неизвестным и сделал все по их инструкции. Но деньги обратно так и не поступили.

Расследуется уголовное дело о мошенничестве.

Полицейские напомнили: позвонили с неизвестного номера, просят назвать код или завели разговор о деньгах — кладите трубку.