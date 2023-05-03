Житель Копейска задержал подозреваемого в краже велосипедов

Одно из украденных транспортных средств принадлежало его сыну

В Копейске Челябинской области мужчина задержал местного жителя, который украл велосипед его сына. Прибывшие на вызов правоохранители доставили подозреваемого в отдел полиции. В его отношении возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Копейчанин рассказал полицейским, что возвращался домой на автомобиле и увидел на соседней от своего дома улице мужчину, который катил два велосипеда. Один из них принадлежал сыну заявителя. Недолго думая, потерпевший вышел из автомобиля и задержал подозреваемого в краже, а затем вызвал полицейских.

«Оперативно прибывшие правоохранители доставили гражданина в местный отдел полиции для выяснения обстоятельства. Им оказался ранее судимый 33-летний местный житель. Он пояснил, что велосипеды находились на лестничной площадке в одном из домов по улице Томилова и не были пристегнуты велозамками, поэтому он решил похитить их, а в дальнейшем продать»,— уточнили в ведомстве.

В отношении копейчанина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»). Ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.