Житель Копейска похитил три миллиона рублей у знакомого из Подмосковья

Подозреваемый убедил жертву открыть вклад

В Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Копейска. Его подозревают в краже трех миллионов рублей с накопительного вклада своего знакомого. Об этом сегодня, 19 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По версии следствия, мужчина убедил своего знакомого из Подмосковья открыть накопительный вклад в банке Копейска. После этого подозреваемый открыл счет на третье лицо и привязал к нему три банковские карты. Одну из них он оформил на имя потерпевшего и отправил ему.

Спустя полгода потерпевший обратился в банк за прибылью от процентов, однако в организации ему сообщили, что вклад оформлен на чужое имя.

«По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ („Кража“)», — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.