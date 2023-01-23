Житель Копейска подозревается в убийстве своей матери

Преступление произошло во время распития спиртных напитков

В Копейске в одной из квартир пятиэтажного дома по улице Терешковой обнаружили труп пенсионерки. Как сообщил журналисту ИА «Первое областное» источник в правоохранительных органах, в убийстве подозревается сын женщины.

По предварительным данным, мужчина вместе со своей матерью распивал спиртные напитки. В какой-то момент между ними завязалась ссора, он схватил нож и нанес женщине несколько ударов. В результате пострадавшая скончалась.

Мужчина задержан, с ними работают силовики. Все обстоятельства произошедшего выясняются.