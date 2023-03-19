Житель Карталов три месяца тратил деньги с банковской карты знакомого инвалида

Мужчина похитил пластик, когда помогал пострадавшему делать ремонт

В Карталах 47-летний мужчина вызвать помочь инвалиду с ремонтом квартиры, а потом украл карточку банка и три месяца жил за счет чужой пенсии. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«36-летний потерпевший рассказал полицейским, что обнаружил пропажу карточки, куда ему начислялись пенсионные выплаты. Подозреваемым оказался его знакомый, который помогал ремонтировать квартиру. Оперативники выяснили, что злоумышленник три месяца совершал покупки по карте в магазинах города, расплачиваясь бесконтактным способом. За это время ему удалось похитить 35 тысяч рублей»,

— рассказывают в пресс-службе.

В отношении карталинца возбуждено уголовное дело по статье «кража». Ему грозят шесть лет лишения свободы.

Также доказана причастность мужчины к еще одной краже имущества, совершенной в прошлом году.