Житель Карталов получил полтора года за угрозу мировому судье

Угроза прозвучала после оглашения приговора за аналогичное преступление

Карталинский городской суд вынес приговор в отношении местного жителя, признанного виновным в угрозе убийством, высказанной в адрес мирового судьи. Молодой человек проведет ближайшие годы в колонии строгого режима, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.



Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, неоднократно ранее судимый житель Карталов в ноябре 2020 года в очередной раз предстал перед судом как раз по обвинению в высказывании угроз убийством. Выслушав приговор, он пообещал причинить вред мировому судье, рассматривавшему дело, и попал под новую статью.

В итоге «за судью» обвиняемый получил полтора года лишения свободы, а с учетом имеющихся судимостей всего ему назначили три года и семь месяцев в колонии строгого режима.