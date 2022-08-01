Житель Карталов перевел телефонным мошенникам 1,3 миллиона рублей

Мужчина перевел неизвестным все свои сбережения

В Карталах мошенник обманул 58-летнего мужчину. Он представился сотрудником банка и выманил у него 1,3 миллиона рублей. Полицейские разыскивают злоумышленника, причастного к совершению преступления, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевший рассказал полицейским, что ему на сотовый телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с его счетом происходят какие-то подозрительные действия, из-за которых его сбережения в опасности. Также звонивший настоял на том, чтобы мужчина снял все деньги и перечислил их на резервные счета.

Мужчина сразу же отправился к банкомату, снял все деньги и перевел их на счета, указанные абонентом. После этого разговор прервался, а карталинец понял, что его обманули.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации („Мошенничество“)», — уточнили в ведомстве.

Согласно действующему законодательству, злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.