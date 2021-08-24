Житель Карабаша получил 16 лет колонии за жестокое убийство сожительницы

Мужчина облил дом бензином и заживо поджег женщину

Челябинский областной суд вынес приговор 35-летнему жителю Карабаша, который поджег дом, чтобы расправиться со своей сожительницей. Мужчина признан виновным в совершении убийства с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что 5 ноября 2020 года житель Карабаша Александр Серков распивал спиртное вместе со своей сожительницей и другом. Хозяин дома поссорился с женщиной и решил ее убить. Для этого он взял канистру с бензином, облил им комнаты, мебель и разлил горючее на пол между комнатой и кухней, а затем поджег жилище. Его знакомый услышал женский крик и поспешил вывести из горящего помещения злоумышленника и его возлюбленную.

В результате пожара женщина получила 73 процента ожогов и болевой шок. Через два дня она скончалась в больнице.

«В судебном заседании Серков признал вину в неосторожном причинении смерти потерпевшей. Отягчающим обстоятельством признано нахождение Серкова в состоянии алкогольного опьянения. В качестве смягчающего обстоятельства учтено состояние здоровья подсудимого», — рассказали в пресс-службе Челябинского областного суда.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием в колонии строгого режима.