Житель Карабаша оформил четыре кредита и перевел мошенникам более двух миллионов рублей

Таким образом потерпевший хотел аннулировать якобы поданные кем-то заявки на кредиты

39-летний житель Карабаша после звонков якобы полицейских взял несколько кредитов и отправил полученные деньги на неизвестные счета. В результате мужчина остался с долгом в размере более двух миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевший рассказал правоохранителям, что ему позвонил мужчина, представился сотрудником полиции и сообщил, что кто-то пытается оформить на него кредиты. Аннулировать заявки можно, оформив займы самостоятельно. Испугавшись, мужчина отправился в банк, оформил кредит на миллион рублей и перевел деньги на указанный счет.

После этого от карабашца потребовали отправиться в другой город, чтобы оформить еще несколько кредитов. Выполнив все указания неизвестных, мужчина в результате лишился более 2,2 миллиона рублей.

Спустя некоторое время эта схема показалась ему странной, и он понял, что его обманули. В полиции по факту обращения мужчины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

По итогам прошлого года южноуральцы отдали телефонным мошенникам свыше 1 миллиарда рублей. И это только попавшие в сводки полиции данные, на самом деле цифры значительно больше. Для профилактики Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области запустил горячую линию с коротким номером *1593. Туда можно позвонить и, если есть сомнения в адекватности происходящего, проконсультироваться. Но в АНО «ЦОМ» рекомендуют: не берите трубки с незнакомых номеров вообще!