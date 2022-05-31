Житель Еманжелинска перевел телефонным мошенникам 550 тысяч рублей

Звонившие убедили мужчину взять кредит и перевести имеющиеся средства на якобы безопасный счет в банке

30-летний житель Еманжелинска перевел мошенникам 550 тысяч рублей, причем 350 тысяч из них — кредитные. Возбуждено уголовное дело, полицейские разыскивают причастных к совершению преступления, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевший рассказал полицейским, что ему позвонила девушка, которая представилась сотрудником технического отдела банка, и сообщила, что недобросовестные сотрудники кредитной организации оформили от его имени кредит на сумму 350 тысяч рублей и подали заявку на смену контактного номера телефона. Незнакомка сообщила, что мужчине необходимо перевести все имеющиеся на счету деньги на безопасный счет, а также взять кредит, чтобы аннулировать оформленный мошенниками.

«Житель Еманжелинска под диктовку мошенников изменил лицевой счет в банке, снял 200 тысяч рублей и положил их на счет „безопасной ячейки“ в одном из банкоматов города. После чего мужчина посетил отделение банка, оформил потребительский кредит и, получив наличные в сумме 350 тысяч рублей, произвел аналогичные действия в том же банкомате. Таким образом он перевел на счета мошенников 550 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»). Злоумышленникам грозит до шести лет тюремного заключения.