Житель Екатеринбурга похитил более 2,5 млн у пенсионеров в Каслях

Парень согласился стать курьером в ОПГ мошенников

В Каслях направлено в суд уголовное дело о хищении денег у стариков. На скамью подсудимых сядет 19-летний житель Екатеринбурга, который действовал по поручению «старших товарищей», передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.

По версии следствия, речь идет о схеме «Ваш родственник попал в ДТП».

«Соучастники звонили пожилым жителям Челябинской области, представлялись близкими родственниками, сотрудниками правоохранительных органов, после чего вводили в заблуждение о виновности в ДТП и необходимости передачи денежных средств. Обвиняемый — 19-летний парень — выезжал по месту жительства потерпевших, получал денежные средства и переводил их на счета соучастников. Таким образом он обманул не менее семи пенсионеров», — рассказали в ведомстве.

Парень обвиняется в мошенничестве и покушении на него. Уголовное дело направлено в Каслинский городской суд для рассмотрения по существу.

Материалы в отношении соучастников обвиняемого по ОПГ выделены в отдельное производство.