Житель ЧМЗ напал на бывшую с мачете

Также травмы головы получил новый избранник женщины

В Металлургическом районе Челябинска утром 31 октября развернулась кровавая драма: вооруженный мачете 37-летний местный житель подкараулил свою бывшую супругу и ее нового избранника, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел около пяти часов утра у дома № 2в на улице Румянцева. Агрессор набросился на пару и нанес обеим жертвам множественные удары по голове и туловищу. Потерпевшие — 34-летняя женщина и ее 39-летний спутник — госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Оперативно прибывшие на место ЧП полицейские задержали нападавшего. С ним сейчас работают следователи — возбуждено уголовное дело о покушении на двойное убийство. Предварительно установлено, что преступление совершено на почве ревности.

Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.