Житель Чесменского района пойдет под суд за хранение наркотиков. Полиция района завершила расследование уголовного дела, прокурор утвердил обвинительное заключение. В преступлении обвиняют 30-летнего местного жителя, у которого нашли 440 грамм наркотика растительного происхождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Обвиняемый не стал отрицать вину и объяснил, что собирал наркосодержащие растения в селе Светлое для личного употребления. Пока шло расследование, мужчина находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело за незаконное хранение наркотических веществ (часть 2 статьи 228 УК РФ) направили в Чесменский районный суд для рассмотрения.
Напомним, ранее в Челябинске задержали мужчину, организовавшего дома нарколабораторию.