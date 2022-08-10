Житель Чесменского района пойдет под суд за хранение наркотиков

Обвиняемый собирал наркосодержащие растения для себя

Житель Чесменского района пойдет под суд за хранение наркотиков. Полиция района завершила расследование уголовного дела, прокурор утвердил обвинительное заключение. В преступлении обвиняют 30-летнего местного жителя, у которого нашли 440 грамм наркотика растительного происхождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.



Обвиняемый не стал отрицать вину и объяснил, что собирал наркосодержащие растения в селе Светлое для личного употребления. Пока шло расследование, мужчина находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело за незаконное хранение наркотических веществ (часть 2 статьи 228 УК РФ) направили в Чесменский районный суд для рассмотрения.

Напомним, ранее в Челябинске задержали мужчину, организовавшего дома нарколабораторию.