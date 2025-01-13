Житель Челябинской области зарубил топором мать-пенсионерку

Подозреваемый уже задержан

Полицейские из Аши задержали 47-летнего местного жителя, который в минувшее воскресенье зарубил топором мать-пенсионерку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Сигнал в полицию поступил рано утром. Звонившие сообщили, что на улице Уральской слышны крики о помощи. Полицейские тут же выдвинулись на выезд.

«На улице сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили тело 75-летней пожилой женщины с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления полицейскими был задержан 47-летний сын погибшей. Изъято орудие преступления — топор», — рассказывают в полиции.

Совместно с представителями СУ СК России по Челябинской области проведены первоочередные действия, осмотр места происшествия, изъятие следов преступного деяния.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По данным Следственного комитета, сотрудники которого также выезжали на место, убийство произошло на фоне конфликта. Обвиняемый нанес матери не менее одного удара по голове топором.

В суд направлено ходатайство следователя о заключении мужчины под стражу. Назначен комплекс судебных экспертиз.