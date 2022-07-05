Житель Челябинской области задержан за совершенное 14 лет назад убийство дальнобойщика

В поимке преступника принимали участие полицейские трех регионов и ГУ угрозыска МВД РФ

Житель Челябинской области задержан за убийство 14-летней давности. Кроме того, он подозревается в причастности к такому же преступлению, совершенному в 1998 году, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.



По данным следствия, в мае 2008 года в Салаватском районе Башкортостана дальнобойщик из Санкт-Петербурга взял попутчика. Пассажир достал самодельное огнестрельное оружие и выстрелил шоферу в живот. Денег в кабине злоумышленник не нашел, поэтому украл два мобильных телефона и скрылся.

Как сообщила Ирина Волк, на месте преступления эксперты обнаружили биологические следы нападавшего и поместили их в базу данных МВД. Лишь спустя 14 лет криминалистам следственного управления СК РФ по Самарской области удалось идентифицировать преступника. Им оказался 45-летний житель Челябинской области.

К его поискам подключились оперативники Главного управления уголовного розыска МВД РФ, оперативники Башкортостана, Самарской и Челябинской области, СУ СКР Башкирии и сотрудники челябинского УФСБ.

Подозреваемого задержали, он уже дал признательные показания.

«В ходе дальнейшей работы выяснилось, что злоумышленник также может быть причастен к аналогичному преступлению, совершенному в 1998 году в Самарской области. В настоящее время фигурант заключен под стражу. Проводятся мероприятия по установлению иных эпизодов его преступной деятельности», — уточнила Ирина Волк.