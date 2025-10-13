Житель Челябинской области заблудился в сумерках на горе Сугомак

На поиски туриста направили отряд спасателей

В минувшую субботу, 11 октября, турист-одиночка отправился на гору Сугомак и заблудился в темноте при спуске. В сумерках он потерял ориентировку и случайно ушел на противоположный от тропы склон, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Потерявшемуся туристу повезло — он смог выйти на связь с экстренными службами. На его поиски оперативно выехал Кыштымский поисково-спасательный отряд.

Спасатели быстро обнаружили мужчину и благополучно доставили его к его личному автомобилю. Инцидент обошелся без вреда для здоровья заблудившегося.

Спасатели напоминают о мерах предосторожности при посещении леса и горной местности. С собой обязательно нужно брать полностью заряженный мобильный телефон, запас воды, фонарик, свисток и необходимые лекарства. Одежда должна быть яркой, со светоотражающими элементами, чтобы быть заметным в темноте.

