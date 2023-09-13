Житель Челябинской области за две недели перевел мошенникам 1,5 миллиона рублей

Злоумышленник позвонил и представился сотрудником полиции

49-летнему жителю Миасса позвонил неизвестный, представился сотрудником московской полиции и заявил, что на южноуральца кто-то по доверенности оформляет кредит на 1,5 миллиона рублей. Чтобы избежать неприятных последствий, собеседник предложил миассцу самостоятельно оформить кредит на такую же сумму и перевести все деньги на «безопасный счет». Подробности мошеннической схемы рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Мужчина поверил «полицейскому» и стал следовать его указаниям. Он переводил деньги на разные счета через банкомат в одном из ТРЦ Миасса. За две недели переводами по 15 тысяч рублей южноуралец отправил мошенникам 1 515 000 рублей. После того, как потерпевший отправил последний платеж, собеседник перестал выходить на связь.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

«Мошенники часто представляются по телефону сотрудниками правоохранительных ведомств. Злоумышленники сообщают, что возбуждены уголовные дела на граждан, которые рассчитывали завладеть чужими деньгами и требуется помощь в раскрытии преступлений», — отметили в пресс-службе областной полиции.

Жителям Южного Урала порекомендовали прерывать разговор, когда речь заходит о переводе денег на «безопасные счета» или оформлении кредитов.

Напомним, ранее стало известно, что жительница Челябинской области вернет государствуобналиченный маткапитал. Женщина купила дом и продала его, не выделив доли детям.