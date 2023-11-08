Житель Челябинской области выплатит 3,5 млн рублей бывшей супруге за поджог дома

Мужчина спалил принадлежащую женщине недвижимость во время ссоры

В Аше Челябинской области вынесли приговор в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном поджоге дома бывшей супруги. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно и заставили выплатить потерпевшей 3,5 миллиона рублей, передает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина продолжал проживать в доме бывшей супруги вместе с ней и их детьми после развода. Во время очередной ссоры ашинец поджег дом. Огонь полностью уничтожил здание. Причиненный ущерб женщина оценила в два миллиона рублей.

«В ходе предварительного следствия и на судебном заседании подсудимый выдвигал доводы о возникновении пожара по неосторожности вследствие случайного разлива бензина на пол сеней и попытки после этого закурить сигарету»,— сообщили в ведомстве.

Однако гособвинитель доказал, что поджог был намеренным, и мужчине назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, с осужденного взыскали материальный вред в размере двух миллионов рублей и моральный вред в размере 1,5 миллиона рублей в пользу его бывшей супруги и их детей.