Житель Челябинской области выиграл более 1,3 млн рублей и за ночь лишился всех денег

В краже средств подозревается друг потерпевшего

В полицию с заявлением о краже обратился 29-летний житель Верхнеуральска. Он рассказал, что играл на бирже и выиграл более миллиона рублей, а его друг, имеющий доступ к аккаунту потерпевшего, тоже решил испытать удачу и в результате все проиграл. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Потерпевший рассказал, что несколько дней назад на одной из бирж он поставил 300 тысяч рублей. Накануне вечером он узнал, что выиграл более 1,3 миллиона рублей. Мужчина лег спать, надеясь утром снять деньги. Проснувшись, он обнаружил, что его счет пуст.

«Оказалось, у его 24-летнего приятеля, с телефона которого мужчина ранее заходил в собственный аккаунт, остались пароли и логины для входа в его личный кабинет. Он, узнав о выигрыше товарища, решил тоже испытать судьбу. Всю ночь подозреваемый ставил ставки, но в итоге проиграл все деньги», — рассказали в ведомстве.

В отношении 24-летнего парня возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере (часть 4 статьи 158 УК РФ). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Полицейские рекомендуют южноуральцам быть бдительными и не использовать чужие телефоны и другие гаджеты для входа в свои аккаунты. Если же это необходимо, важно сразу же стирать всю конфиденциальную информацию.