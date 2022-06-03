Житель Челябинской области в гараже вырастил 22 куста марихуаны на продажу

Возбуждено уголовное дело

Сотрудники полиции Озерска задержали 46-летнего местного жителя, в квартире которого нашли полимерные пакеты, банку и бумажные свертки с коноплей. Об этом сегодня, 3 июня, сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

«При проведении обыска в гаражном боксе, принадлежащем мужчине, сотрудниками полиции обнаружено и изъято 22 горшка с коноплей и оборудование для ухода за растениями», — рассказали в региональном полицейском главке.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1, 3 статьи 228.1 («Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как ранее сообщал наш сайт, в квартире по улице Мусы Джалиля в Челябинске была организована целая нарколаборатория — хозяин аккуратно выращивал 26 кустов конопли.