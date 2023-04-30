Житель Челябинской области устроил пожар, отдыхая на природе с шашлыками

Нарушитель задержан

В Брединском районе Челябинской области на территории лесничества начался пожар. Виновником ЧП оказался местный житель, который жарил шашлыки. Мужчину задержали, в его отношении составили административный протокол, сообщили в пресс-службе Главного управления лесами Челябинской области.

«В ходе патрулирования на территории Брединского лесничества обнаружен лесной пожар. Виновник задержан на месте, он жарил шашлыки. Составлен протокол по статье 8.32 КоАП РФ („Нарушение правил пожарной безопасности в лесу“)»,— сообщили в ведомстве.

Согласно действующему законодательству, мужчине грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей.

Аналогичная ситуация произошла 29 апреля в Челябинске. Неизвестные устроили пикник с шашлыками на берегу реки Миасс, однако их отдых закончился пожаром: огонь от мангала распространился на площади 100 квадратных метров. Задержать нарушителей не удалось, они сразу же скрылись с места ЧП.

Напомним, на территории Челябинской области с 12 апреля действует особый противопожарный режим. Нарушителей ждут крупные штрафы.