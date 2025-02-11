Житель Челябинской области устроил скандал на борту самолета

Мужчина должен выплатить штраф

На борту самолета Москва — Челябинск 40‑летний житель Пласта устроил дебош и по прилете был доставлен в отделение, сообщили в Южно-Уральском ЛУ МВД РФ на транспорте.

По данным полиции, мужчина стучал по креслам впереди сидящих пассажиров, выражался нецензурной бранью, игнорировал замечания бортпроводников.

«Сотрудники полиции задержали нарушителя и доставили в дежурную часть, где составили административные протоколы о мелком хулиганстве и нарушении правил поведения на воздушном транспорте», — рассказали в ведомстве.

Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за пьяный дебош.