Житель Челябинской области украл из магазина два видеорегистратора

Ущерб составил 15 тысяч рублей

В полицию с заявлением о краже обратился представитель магазина бытовой техники, расположенного в Центральном районе Челябинска. Он сообщил, что во время ревизии обнаружил пропажу двух видеорегистраторов. Вскоре полицейские задержали подозреваемого, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские опросили работников магазина, установили личность и местонахождение подозреваемого и вскоре задержали его. Им оказался ранее не судимый 46‑летний местный житель. Он признался, что выждал, когда продавцы отвлекутся на других посетителей, украл видеорегистраторы, а затем сбыл их. Полученные деньги он потратил на свои нужды.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о краже (часть 1 статьи 158 УК РФ). Ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.