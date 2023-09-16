Житель Челябинской области украл будку с территории зернотока

Чужое имущество мужчина привез на свой участок с помощью трактора

В Варненском районе Челябинской области управляющий сельской компанией обратился в полицию с заявлением о краже металлической будки с территории зернотока. Вскоре правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Выяснилось, что будку украл ранее не судимый 36-летний мужчина. Подозреваемый рассказал, что ночью с помощью тросов и трактора отбуксировал ее в свой двор, так как хотел использовать в качестве подсобного помещения.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»). В ближайшее время будку вернут законному владельцу.