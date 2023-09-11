Житель Челябинской области угнал автомобиль, чтобы покататься на нем

Полиция возбудила уголовное дело

38-летний житель села Тюлюк Катав-Ивановского района обратился в полицию с заявлением: у него угнали автомобиль Lada Kalina. Приметы машины сразу направили всем нарядам ДПС. Вскоре пропажу обнаружили, а находившегося за рулем водителя задержали, сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Подозреваемым оказался 39-летний неработающий житель Юрюзани. Он пояснил полицейским, что увидел «Калину» и просто решил на ней прокатиться.

Возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (часть 1 статьи 166 УК РФ). Подозреваемому мерой принуждения избрали обязательство о явке. Похищенный автомобиль вернули владельцу.

«Автомобиль должен быть оборудован сигнализацией, дополнительно можно использовать механические противоугонные средства. Не следует оставлять автомобиль в неосвещенных местах, а лучше пользоваться услугами организованных автостоянок и гаражами. Кроме того, нельзя оставлять в автомобилях сумки, ценные вещи, документы и ключи», — напомнили в областной полиции меры предосторожности.

Ранее в Челябинске водитель погиб, пытаясь скрыться от экипажа ДПС. Нарушитель выехал на полосу встречного движения.