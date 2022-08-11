Житель Челябинской области требует 1 млн рублей за нарушение права на судопроизводство в разумный срок

Мужчина уже 10 лет добивается возбуждения уголовного дела о мошенничестве

Сегодня, 11 августа, в Челябинском областном суде состоялось заседание по административному делу о компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок (гл. 26 КАС РФ). Истец — житель региона Владимир Новгородов, ответчики — ГУ МВД РФ по области, МВД РФ и Министерство финансов РФ, передает корреспондент Первого областного информагентства из зала суда.

Эта история началась еще в 2012 году, когда Владимир Новгородов решил купить самосвал и обратился в челябинскую фирму ООО «Авангард», которая якобы занималась поставкой машин из Китая. Покупатель перевел 1,5 млн рублей на счет фирмы, но самосвал так и не получил. Впрочем, вернуть назад деньги мужчине тоже не удалось. Истец заключил договор с неким Александром Бухаровым, который представился директором фирмы ООО «Авангард», но, как оказалось впоследствии, не являлся им. Владимир Новгородов обратился с иском о взыскании 1,5 млн рублей. Иск удовлетворили, однако взыскивать с ООО «Авангард» было нечего.

Тогда Владимир Новгородов обратился в полицию с требованием о возбуждении уголовного дела о мошенничестве. Его возбудили только в 2017 году и быстро закрыли за отсутствием самого факта преступления. Дело в том, то Александр Бухаров выступал как посредник и перевел деньги в екатеринбургскую компанию ООО «Техногрупп». Ее сотрудников осудили и приговорили к реальным срокам, однако истец настаивает на привлечении к ответственности и Бухарова. В 2021 году Владимир Новгородов получил компенсацию от Министерства финансов РФ в размере 100 тысяч рублей за нарушение разумных сроков уголовного судопроизводства. Сейчас он требует компенсацию в 1 млн рублей.

«Полагаем, что размер судебных издержек, заявленных истцом, как и сумма самой компенсации завышены. И полагаем, что вообще нет оснований для выплаты компенсации», — сказала представитель Министерства финансов РФ.

Возражает против выплаты компенсации и представитель ГУ МВД по региону, поскольку лица, уличенные в мошенничестве поставками машин, уже осуждены в Екатеринбурге, а Калининский райсуд Челябинска удовлетворил иск Владимира Новгородова о взыскание 1,5 млн рублей с ООО «Авангард».

«По пояснению Бухарова, он выступал лишь посредником и рассчитывал на процент от сделки, он перевел деньги ООО „Техногрупп“, умысла в хищении денежных средств не было. Нарушениям со стороны ООО „Авангард“ была дана процессуальная оценка. Уголовное дело по „Авангарду“ было прекращено после проверки. Затем Владимир Новгородов оспорил прекращение уголовного дела, оно было возобновлено. Следственные действия будут проводится снова, но в то же время обращаю внимание, что виновные лица уже привлечены ответственности, в действиях Бухарова признаков преступления не выявлено. В исковых требования Новгородову необходимо отказать, поскольку он не является потерпевшим», — считает представитель ГУ МВД по региону.

«На каком основании Бухаров действовал от имени компании ООО „Авангард“, если ее директором является Ушаков?» — спросил истец.

«Была дана процессуальная оценка этим действиям. Виновных осуди в 2014 году», — отвечает представитель полиции.

«Так деньги у меня взял Бухаров, а не ООО „Техногрупп“! Он без моего ведома и без заключения договора им деньги перевел», — парирует Владимир Новгородов.

«Так он и не отрицает, что деньги брал у вас. Но цели хищения не было».

«Он подделал подпись Ушакова, который только номинально является директором, а работает сварщиком в Норильске. То есть это подсадная фирма».

«Вы поймите, что за хищение средств люди осуждены уже. Приговор давно вступил в законную силу».

«А как же подделка документов? Он обманным путем завладел деньгами и передал третьим лицам».

«Он осуществлял предпринимательскую деятельность. Да, с нарушениями, но вашими деньгами он не завладел, а передал фирме, ожидая товар так же, как и вы».

«Я еще раз повторяю, что заключил договор с ООО „Авангард“, передал деньги Бухарову. Значит, это его ответственность».

«За мошенничество с вашими денежными средствами лица уже привлечены к уголовной ответственности, нельзя за это же деяние привлечь Бухарова к ответственности».

Сегодня суд не смог принять решение о взыскании компенсации, поскольку последнее решение суда о отмене постановления о прекращении уголовного дела еще не попало в руки к прокурору и Владимир Новогородов в настоящее время потерпевшим не является. Решить вопрос о компенсации за затягивание сроков можно будет только после возобновления следствия. Заседание по административному делу перенесли на 22 августа.