Житель Челябинской области стал жертвой новой мошеннической схемы

Мужчина лишился более 25 тысяч рублей

После того, как из-за санкций из магазинов приложений Play Store и App Store исчезли приложения нескольких российских банков, в России появилась новая схема мошенничества: злоумышленники создают клоны банковских приложений и загружают их в магазины. Пользователи, которые скачали их и ввели данные своей карты, чтобы войти в онлайн-банк, сразу же лишаются своих средств. Жертвами обмана уже стали несколько человек, в том числе житель Коркинского района, сообщили 13 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

53-летний мужчина обратился в полицию и сообщил, что скачал на свой телефон приложение одного из банков и ввел данные своей карты, чтобы войти в личный кабинет. В результате с карты списались все его деньги в размере 25 250 рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации („Мошенничество“). В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления»,— сообщили в ведомстве.

Полицейские призывают южноуральцев быть бдительными и скачивать приложения банков только с официальных сайтов кредитных организаций.