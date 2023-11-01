Житель Челябинской области совершил ограбление, притворившись инвалидом

Полиция возбудила уголовное дело

Житель Аргаяша на инвалидной коляске познакомился на улице с выпивающей компанией и присоединился к ней. Веселье продолжилось в квартире новых друзей, где южноуралец поссорился с одной из женщин. Он отобрал у нее телефон, оставил коляску и выбежал из дома. Подробности сообщили в пресс-службе областной полиции.

Уже на следующий день мужчина снова пил алкоголь в незнакомой компании на улице. У женщины из компании он попросил телефон, чтобы позвонить родственникам. Затем южноуралец сделал вид, что не дозвонился и убрал телефон в карман. Завязался конфликт, в ходе которого злоумышленник вырвал у потерпевшей золотую сережку и скрылся.

Полицейские выяснили, что мужчина уехал в Челябинск. Возле одного из подъездов его поймали. Задержанным оказался неработающий, ранее судимый 52-летний житель Аргаяша. Проблем с ногами, вынуждающих передвигаться на коляске, у мужчины не было.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого отправили в изолятор временного содержания.