Житель Челябинской области сорвал с шеи пенсионерки золотую цепочку

Грабитель задержан

В Саткинском районе в полицию обратилась 89-летняя женщина. Она сообщила, что на улице к ней подбежал незнакомец, сорвал с шеи золотую цепочку с кулоном и скрылся. Ущерб она оценила в 70 тысяч рублей. Правоохранители по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Злоумышленником оказался 39-летний местный житель. Он признался, что увидел женщину с цепочкой на шее в магазине на кассе. Когда она вышла, он последовал за ней и в какой-то момент сорвал украшение.

Цепочку у мужчины изъяли, потерпевшая опознала ее. Кулон подозреваемый успел сдать в ломбард, а вырученные деньги потратить.

В его отношении возбудили уголовное дело о грабеже (часть 2 статьи 161 УК РФ). Мужчина заключен под стражу.