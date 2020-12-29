Житель Челябинской области сообщил об опасном предмете на предприятии

За ложное сообщение на него завели уголовное дело

В Челябинске в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в одном из цехов промышленного предприятия в Ленинском районе оставили опасный предмет. На место выехали сотрудники спецслужб, но угрозы окружающим не обнаружили.

Звонивший был установлен. Им оказался 35-летний житель Сосновского района, который в состоянии алкогольного опьянения совершил звонок и сообщил ложную информацию. В этом году он уже был наказан за подобное деяние, ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Теперь звонившему грозит до трех лет лишения свободы.